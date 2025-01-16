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Археологи сделали открытие, что может изменить представление об истории Египта

Археологи сделали открытие, что может изменить представление об истории Египта

Археологи сделали открытие, что может изменить представление об истории Египта

Гробница / Фото: BBC

Впервые были найдены остатки храма, связанного с правлением первой женщины-фараона Хатшепсута.

Археологи в Луксоре, на территории древнего египетского некрополя, сделали сенсационное открытие. Во время раскопок обнаружено 11 деревянных гробов, включая один детский, а также многочисленные артефакты, которые, по словам исследователей, могут изменить понимание истории Египта.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

"Большое количество артефактов, найденных во время раскопок, может раскрыть ключ к жизни древних египтян 3600 лет назад. Эксперты говорят, что эти находки дают подсказки к древним египетским символам, планированию, ритуалам и практикам в их храмах", — говорится в сообщении.

Гробы найдены в скальных гробницах и могильных шахтах, находящихся сотни футов под поверхностью. Среди находок - бронзовые монеты с Александром Македонским, детские игрушки, погребальные маски и скарабеи, а также ритуальные амулеты. Это открытие дает уникальные подсказки о жизни древних египтян, их символы, ритуалы и практики. Кроме того, впервые были обнаружены остатки храма царицы Хатшепсут, первой женщины-фараона Египта.

Напомним, скелет "сестры Клеопатры" оказался совсем не тем, кем сдался.

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