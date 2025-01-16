Археологи сделали открытие, что может изменить представление об истории Египта

Археологи в Луксоре, на территории древнего египетского некрополя, сделали сенсационное открытие. Во время раскопок обнаружено 11 деревянных гробов, включая один детский, а также многочисленные артефакты, которые, по словам исследователей, могут изменить понимание истории Египта.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

"Большое количество артефактов, найденных во время раскопок, может раскрыть ключ к жизни древних египтян 3600 лет назад. Эксперты говорят, что эти находки дают подсказки к древним египетским символам, планированию, ритуалам и практикам в их храмах", — говорится в сообщении.

Гробы найдены в скальных гробницах и могильных шахтах, находящихся сотни футов под поверхностью. Среди находок - бронзовые монеты с Александром Македонским, детские игрушки, погребальные маски и скарабеи, а также ритуальные амулеты. Это открытие дает уникальные подсказки о жизни древних египтян, их символы, ритуалы и практики. Кроме того, впервые были обнаружены остатки храма царицы Хатшепсут, первой женщины-фараона Египта.

Напомним, скелет "сестры Клеопатры" оказался совсем не тем, кем сдался.

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