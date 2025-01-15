Амазонка колись текла в протилежному напрямку: нове відкриття вчених

Річка Амазонка, найбільша за об'ємом води та водозбірним басейном, довжиною близько 6400 км, тече через Південну Америку з Анд до Атлантичного океану. Проте нещодавні дослідження показали, що колись ця річка текла в протилежному напрямку.

Про це повідомило видання IFLScience.

При вивченні осадових відкладень у центральній Південній Америці Рассел Мейпс, аспірант-геолог, знайшов стародавні шматки циркону, що могли потрапити лише зі східного напрямку, а не з молодших Анд. Це відкриття стало однією з підказок того, що колись річка могла текти зі сходу на захід.

Подальші дослідження показали, що вік мінеральних зерен та скам'янілості морських тварин підтверджують цей висновок. Команда вчених визначила, що зміна напрямку Амазонки сталася через утворення високогірних територій на північному сході континенту під час крейдяного періоду.

Як пояснив керівник дослідження, Дрю Коулман, Амазонка настільки рівнинна, що навіть невеликий нахил може суттєво змінити її напрямок. Вчені припускають, що до утворення Анд цей градієнт сприяв тому, щоб річка текла зі сходу на захід, до арки Пурус. Водночас вода на західному боці арки текла до Тихого океану. Поступово, через ерозію високогір'їв, течія змінилася і річка почала рухатися в протилежному напрямку.

Дослідники виявили, що зростання Анд призвело до утворення басейну між горами, який з часом наповнився і врешті-решт розлився. Це спричинило зміни в потоці річки Амазонки, сформувавши її сучасний шлях. Вчені припускають, що остання зміна потоку сталася лише 5-10 мільйонів років тому, що є досить швидким процесом з геологічної точки зору. Вони вважають, що це ще одне підтвердження непостійності земної поверхні.

У 2014 році було висунуто гіпотезу, що підйом Анд сприяв зміщенню хмар і збільшенню опадів, що викликало ерозію і утворення водно-болотних угідь Пебас. Це призвело до зміни напрямку течії Амазонки. Автори нових досліджень сподіваються, що майбутні роботи допоможуть зрозуміти механізми, які змусили таку величезну річку змінити свій шлях.

Нагадаємо, на Марсі знайшли заморожені "квасолини".

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