Топ-3 способів стилізувати over-size сорочку

Фешнблогерка показала, як зі звичайної, класичної сорочки зробити стильний та цікавий елемент вашого образу.

Фешблогерка Emily James показала три цікавих та простих способи, як красиво стилізувати over-size сорочку.

1 Варіант

Одягніть сорочку, але не застібуйте ґудзики;

Кінчики сорочки підберіть та складіть навхрест;

Заведіть кожен кінчик сорочки на бік і просуньте їх у лямку джинсів. Після цього просто заправте кінчики під джинси, щоб мати акуратний вигляд.;

Підтягніть манжети на руках і застебніть їх. Це додасть образу стильного завершення.

2 Варіант

Застібніть перші два ґудзики сорочки;

Візьміть найнижчий ґудзик і застебніть його за спиною;

Якщо є можливість спереду можете застібнути ще ґудзик. Груди мають бути закритими.

3 Варіант

Не застібайте три нижні ґудзики та заправте кінчики сорочки між двома найнижчими застібнутими ґудзиками;

Розправте сорочку та її кінчики, щоб створити ефект, ніби сорочка зав'язана спереду, але без вузла. Це образ має стильний та сучасний вигляд.

Завдяки цим простим технікам, ви зможете легко перетворити класичну сорочку на модний елемент вашого гардероба.

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