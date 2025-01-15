Зеленський озвучив свої очікування від Трампа

Президент України акцентував, що "найголовніше для нас – ми хочемо закінчити цю війну справедливим миром".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від обраного президентом США Дональда Трампа продовження політики зміцнення держави.

Про це глава держави сказав на спільній з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском пресконференції у Варшаві.

Зеленський назвав США найбільшим стратегічним партнером України і озвучив свої очікування від Трампа після його офіційного вступу на посаду президента.

Також читайте Інавгурація Трампа може прискорити завершення війни в Україні — МЗС

"Ми очікуємо продовження політики зміцнення України. Безумовно, після інавгурації наші команди вже працюють над змістом і форматом майбутньої зустрічі. Там будемо проговорювати ключові питання. Найголовніше для нас – ми хочемо закінчити цю війну, але не просто якось, а хочемо закінчити справедливим миром. Для цього нам потрібна впевненість, що Росія не повернеться з війною знову проти України. Для нас потрібні спільні гарантії безпеки", – наголосив президент України.

Він уточнив, що на сьогодні цими стратегічними гарантіями безпеки є членство у Європейському Союзі, майбутнє членство в НАТО, серйозні пакети зброї і підтримка армії, "яка не може зменшуватись у рази, коли ти є сусідом із Росією".

Щодо потенційної майбутньої зустрічі з Трампом Зеленський повідомив, що наразі немає точних дат.

"Безумовно, зустрічі з новим президентом, з його новою командою будуть. Вони будуть пропрацьовуватися. Про дати ми поки що не готові комікувати", – сказав глава держави.

До слова, кількома днями раніше Зеленський заявив, що Україна сподівається отримати від партнерів реальні гарантії безпеки та вже 2025 року домогтися закінчення війни.

Читайте також: