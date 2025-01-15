Україна здійснила новий обмін важкохворих та поранених полоненими (фото)

Серед звільнених є один цивільний, який потрапив до полону в Київській області.

Україна 15 січня здійснила новий обмін полоненими. З російського полону повернулися 25 українців - це військові і цивільні.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Це наші військові і цивільні. Серед них захисники Маріуполя й "Азовсталі", а також нашої Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини. Хлопці мають важкі поранення та хвороби. Кожен із них отримає всю необхідну медичну допомогу", - наголосив глава держави.

З його слів, сьогоднішній обмін відбувся за сприяння Об’єднаних Арабських Еміратів.

Тим часом у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що Україна домоглася окремого формату для повернення важкохворих та поранених полонених. Зокрема, вони мають втрату зору, ампутації кінцівок, складні кульові поранення та наслідки мінно-вибухових травм. Серед хвороб - туберкульоз, онкологія, гангрена, що промовисто свідчить про ті умови, в яких доводиться перебувати нашим людям.

Зазначається, що додому повертаються та отримають належне лікування та реабілітацію представники Нацгвардії, ЗСУ, Військово-морських сил, ДПСУ. Усі репатрійовані військовослужбовці – солдати, матроси та сержанти. Серед повернутих є також цивільний, якого було захоплено в Київській області.

"Також ми змогли забрати поранених українських військовослужбовців з Курщини. Наймолодшому звільненому – 24 роки. Найстаршому – 60. Ці люди багато пережили без належної медичної допомоги та з негуманним ставленням у ворожій неволі", - повідомили в Координаційному штабі.

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Україна 15 січня здійснила новий обмін полоненими. / Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Усі репатрійовані військовослужбовці – солдати, матроси та сержанти / Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Україна домоглася окремого формату для повернення важкохворих та поранених полонених / Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

З російського полону повернулися 25 українців / Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Україна домоглася окремого формату для повернення важкохворих та поранених полонених. / Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

З російського полону повернулися 25 українців / Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Усі репатрійовані військовослужбовці – солдати, матроси та сержанти / Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Серед них захисники Маріуполя й "Азовсталі". / Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Нагадаємо, раніше в ГУР повідомили, скільки українців повернули з російського полону протягом 2024 року. Зазначається, що торік Україна та Росія здійснили 11 обмінів військовополоненими.

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