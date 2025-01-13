Чи піде Кім Чен Ин на обмін полоненими: думка генерала армії України

На думку генерала армії України Миколи Маломужа, жодних обмінів полоненими з КНДР проводитися не буде. Кім Чен Ин заперечуватиме, що до ЗСУ потрапили саме його солдати.

Про це Маломуж сказав в ефірі "КИЇВ24".

Окрім того, держава вважатиме їх зрадниками через здавання у полон. У свою чергу, їхні родини піддадуться репресіям. Безумовно, це не афішуватиметься.

Втім, наголошує експерт, взяття солдатів у полон є доказом для інших країн про співпрацю РФ та КНДР.

Як наголосив Маломуж, північнокорейські військові отримують бойовий досвід, щоб розпочати операції на корейському півострові. Йдеться про штурми Південної Кореї.

"Це чітко в планах. Передбачається, що солдати КНДР набувають військовий досвід, проходять злагодження. А тоді Росія буде зобовязана допомогти Північній Кореї у війні. Такий собі взаємовигідний формат. допомагатиме Кім Чен Ину в його військових діях проти Південної Кореї. Тому ніяких домовленостей про повернення, про обмін полоненими не буде проводитися. Кім Чен Ин не визнаватиме, що це його солдати", - підсумував Маломуж.

Раніше йшлося про те, що війська КНДР вчаться сучасної війни, вчаться протидіяти FPV-дронам. І в майбутньому це стане серйозною проблемою для Південної Кореї та західних армій

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