Никаких обменов пленными с КНДР производиться не будет. Ким Чен Ын будет отрицать, что в ВСУ попали именно его солдаты.

Об этом сказал Николай Маломуж, генерал армии Украины.

Кроме того, государство будет считать их предателями из-за сдачи в плен. В свою очередь, их семьи подвергнутся репрессиям. Безусловно, это не будет афишироваться.

Впрочем, отмечает эксперт, взятие солдат в плен является доказательством других стран о сотрудничестве РФ и КНДР.

Как отметил Маломуж, северокорейские военные получают боевой опыт, чтобы приступить к операциям на корейском полуострове. Речь идет о штурмах Южной Кореи.

"Это четко в планах. Предполагается, что солдаты КНДР приобретают военный опыт, проходят согласия. А тогда Россия будет обязана помочь Северной Корее в войне. Некий взаимовыгодный формат. будет помогать Ким Чен Ину в его военных действиях против Южной Кореи. Поэтому никаких договоренностей о возвращения, об обмене пленными не будет производиться. его солдаты", — подытожил Маломуж.

Ранее речь шла о том, что войска КНДР учатся современной войне, учатся противодействовать FPV-дронам. И в будущем это станет серьезной проблемой для Южной Кореи и западных армий.

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