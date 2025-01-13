Сколько нужно украинцам платить за свет зимой

Владельцы двухзонных счетчиков и электроотопительных установок могут платить меньше при определенных условиях. Узнайте актуальные тарифы на электроэнергию в Украине зимой 2025 года.
С 1 февраля 2025 года тариф на электроэнергию для украинцев останется неизменным. Бытовые потребители по-прежнему будут платить 4,32 грн за каждый использованный киловатт-час.
Тарифы на электроэнергию 2025 года
Тариф на электроэнергию для бытовых потребителей останется неизменным, по меньшей мере, до 30 апреля 2025 года. Это предусмотрено постановлением Кабмина №632. Вопрос о возможных изменениях стоимости электроэнергии после указанной даты пока остается открытым.
Теперь граждане платят по 4,32 грн за кВт в час. Цена за киловатт-час в Украине устойчива и не зависит от объемов потребления и фиксирована для:
- общежитий
- садоводческих обществ
- дачных и гаражных кооперативов
- жителей многоквартирных и частных домов
Владельцы двухзонных счетчиков и электроотопительных установок могут платить меньше при определенных условиях.
Ночной тариф для двухзонных счетчиков составляет 2,16 гривны, а льготный тариф для электроотопительных установок – 2,64 гривны за киловатт-час.
Ночной тариф на электроэнергию
Какой тариф действует для двухзонных счетчиков
Благодаря двухзонному счетчику тариф на электроэнергию делится на два:
- с 7:00 до 23:00 действует дневной тариф – потребителю нужно платить 4,32 гривны за киловатт-час
- от 23:00 до 7:00 – ночной тариф – 2,16 гривны за киловатт-час
- Что нужно знать владельцам электроотопительных установок
Льготный тариф для электроотопления
Для владельцев электроотопительных установок действует льготный тариф – 2,64 гривны за киловатт-час при определенных условиях:
- льготный тариф действует во время отопительного сезона с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года
- уменьшенный тариф действует только при условии потребления менее 2 000 киловатт-часов
Ранее сообщалось, сколько нужно платить украинцам за свет с 1 января.
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