Сколько нужно платить украинцам за свет с 1 января

В Украине летом 2024 года произошло повышение тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей. С 1 января 2025 года тариф на свет составит 4,32 грн за киловатт-час. Он остается неизменным как минимум до конца отопительного сезона.

Украинцы, у которых установлены двухзонные счетчики света, могут несколько сократить расходы на оплату электроэнергии. Для них действует ночной тариф – с 23:00 до 7:00 утра. В этот период тариф будет составлять – 2,16 грн за киловатт-час. В другое время суток – 4,32 грн за киловатт-час.

Для домохозяйств, оборудованных трехзонными счетчиками, будут действовать следующие тарифы на электроэнергию:

с 23:00 до 7:00 утра (ночные часы) тариф составляет 1,73 грн за киловатт-час

с 7:00 до 8:00 утра, с 11:00 до 20:00 вечера и с 22:00 до 23:00 вечера цена составляет 4,32 грн за киловатт-час

с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 (час пик) тариф увеличивается до 6,48 грн за киловатт-час

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что стоимость электроэнергии для украинцев уже летом 2025 года, вероятно, достигнет 6,32-6,64 гривны за киловатт.

Основными причинами возможного роста являются:

энергетический кризис в Украине (увеличение себестоимости электроэнергии)

увеличение инфраструктурных расходов (восстановление и модернизация электросетей)

требование МВФ повысить тарифы до рыночного уровня (это часть соглашения Украины с международными партнерами)

Также сообщалось, что украинцы могут снизить размер коммунальных платежей, оформив субсидию. Эта помощь предоставляется при соблюдении определенных условий. Оформить субсидию можно уже сейчас, обратившись в соответствующие органы.

Читайте также: