Потери РФ на фронте 2 января: Генштаб назвал новые цифры

Оккупантов стало меньше на нашей земле.
Общие боевые потери российских оккупантов на утро 2 января составили 792 170 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1370 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 792 170 (+1370) человек
- танков ‒ 9676 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 20056 (+13)
- артиллерийских систем – 21552 (+20)
- РСЗО – 1256
- средства ПВО ‒ 1032
- самолетов – 369
- вертолетов – 330 (+1)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 21200 (+69)
- крылатые ракеты ‒ 3003
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 32729 (+54)
- специальная техника ‒ 3675 (+3)
Ранее Александр Сырский сообщил, что общие потери врага за все это время составляют около 785 тысяч военных.
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