Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Потери РФ на фронте 2 января: Генштаб назвал новые цифры

Потери РФ на фронте 2 января: Генштаб назвал новые цифры

ВСУ ликвидируют россиян на поле боя / Фото: Associated Press

Оккупантов стало меньше на нашей земле.

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 2 января составили 792 170 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1370 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 792 170 (+1370) человек
  • танков ‒ 9676 (+4)
  • боевых бронированных машин ‒ 20056 (+13)
  • артиллерийских систем – 21552 (+20)
  • РСЗО – 1256
  • средства ПВО ‒ 1032
  • самолетов – 369
  • вертолетов – 330 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 21200 (+69)
  • крылатые ракеты ‒ 3003
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 32729 (+54)
  • специальная техника ‒ 3675 (+3)

Ранее Александр Сырский сообщил, что общие потери врага за все это время составляют около 785 тысяч военных.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация