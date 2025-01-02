Потери РФ на фронте 2 января: Генштаб назвал новые цифры

Оккупантов стало меньше на нашей земле.

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 2 января составили 792 170 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1370 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.01.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 792 170 (+1370) человек

танков ‒ 9676 (+4)

боевых бронированных машин ‒ 20056 (+13)

артиллерийских систем – 21552 (+20)

РСЗО – 1256

средства ПВО ‒ 1032

самолетов – 369

вертолетов – 330 (+1)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 21200 (+69)

крылатые ракеты ‒ 3003

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 32729 (+54)

специальная техника ‒ 3675 (+3)

Ранее Александр Сырский сообщил, что общие потери врага за все это время составляют около 785 тысяч военных.

Читайте также: