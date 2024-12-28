Сырский назвал потери армии РФ за 2024 год

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел итоговое совещание и озвучил потери российской армии за 2024 год.

Об этом Сырский сообщил в соцсетях.

По его данным, ВСУ уничтожает врага всеми возможными средствами.

"С начала 2024 года общие потери задействованных в наступлении оккупантов уже превысили 421 тысячу человек убитыми и ранеными. То есть в этом году россияне заплатили самую высокую цену с начала своего вторжения в Украину", — сказал он.

Общие потери врага за все это время составляют около 785 тысяч военных.

Ранее британская разведка сообщила, что российская армия ежедневно теряет в Украине убитыми и ранеными около 1500 солдат.

Пентагон сообщил, что Россия потеряла 700 тысяч человек с февраля 2022 года и "потратила" более $200 млрд на войну.

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