Жена Решетника намекнула на беременность: "Все может быть"

Жена ведущего Григория Решетника – блогерша Кристина Решетник – неожиданно заговорила о пополнении в семье.

Сначала в своем фотоблоге Кристина призналась, что в новогодние праздники будет воздерживаться от алкоголя. Это и породило множество вопросов от пользователей, не беременна ли она. В ответ блогерша не стала вдаваться в подробности и ответила, что "все может быть". И добавила, что после трех сыновей хочет еще одну дочь.

"Всегда "за", потому что часики тик-так. Люблю запах этих маленьких пирожков", — подчеркнула жена ведущего.

Кристина Решетник / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Кристина Решетник / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Знаменитость также поделилась, планирует ли в будущем эмигрировать за границу из-за постоянных обстрелов и безопасности детей. На это Кристина сразу ответила четко. Она заверила, что только на Родине чувствует себя самой счастливой, поэтому не будет никуда уезжать.

"Нет, конечно! Потому что хорошо там, где нас нет! Я родилась здесь и чувствую, что я нужна Украине. Может, пафосно звучит, но здесь я по-настоящему счастлива", — призналась Решетник.

Кристина Решетник / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Напомним, недавно о пополнении в семье сообщила Лиза Глинская. Она открыла подробности преждевременных родов и показала трудности, с которыми столкнулась во время вынашивания двойни.

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