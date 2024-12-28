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Сирський назвав втрати армії РФ за 2024 рік

Сирський назвав втрати армії РФ за 2024 рік

Олександр Сирський / Фото: Головнокомандувач ЗС України / Facebook

ЗСУ ліквідовують росіян на полі боя.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів пісумкову нараду та озвучив втрати російської армії за 2024 рік. 

Про це Сирський повідомив у соцмережах.

За його даними, ЗСУ нищить ворога всіма можливими засобами. 

"Від початку 2024 року загальні втрати задіяних у наступі окупантів уже перевищили 421 тисячу осіб вбитими і пораненими. Тобто цього року росіяни заплатили найвищу ціну від початку свого вторгнення до України", — сказав він.

Загальні втрати ворога за весь цей час становлять приблизно 785 тисяч військових.

Раніше британська розвідка повідомила, що російська армія щодня втрачає в Україні вбитими та пораненими близько 1500 солдатів. У листопаді середньодобові втрати російських окупаційних військ в Україні (убитими і пораненими) досягли нового рекорду.

Пентагон повідомив, що Росія втратила 700 тисяч осіб від лютого 2022 року і "змарнувала" понад $200 млрд на війну.

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