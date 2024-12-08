Зеленський назвав втрати України у війні проти РФ

Президент України Володимир Зеленський 8 грудня оприлюднив нові дані про кількість втрат серед українських військових від початку повномасштабної війни.

Про це він написав у соцмережі.

"Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою. 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, і це з урахуванням, що в нашій армії приблизно 50 відсотків поранених повертаються у стрій, і фіксуються всі поранення, зокрема легкі й повторні", - заявив Зеленський.

За словами президента, одна з ключових відмінностей між російською армією й Силами оборони України – це рівень розвитку фронтової медицини, який у українській армії значно вищий, ніж в РФ.

Зеленський заявив, що російські втрати перевищують 750 тисяч їхніх людей. Це 198 тисяч убитих росіян та більше 550 тисяч поранених.

"Із вересня цього року Росія втрачає на полі бою людей у співвідношенні 5 і навіть 6 проти 1 у нас. Так вони хочуть захопити більше землі, перш ніж тиск світу на них може посилитись до нестерпного", - зазначив Глава держави.

Окрім того, він нагадав про українських громадян, які перебувають у російському полоні.

"Це тисячі людей, військових та цивільних, і частина з них у полоні ще з 2014-го, коли почалась окупація. За час від 24 лютого 2022 року нам уже вдалося повернути з Росії 3935 наших людей: 3767 воїнів та 168 цивільних. Ми повинні повернути всіх, і це ще значна робота. І ми повинні встановити правду про всіх безвісти зниклих наших людей", - наголосив президент.

Крім того, Зеленський акцентував увагу на дітях, депортованих Росією з захоплених українських територій. За словами самих росіян, таких дітей них сотні тисяч, і Росія розпорошує їх по своїй території.

"На окупованій території України залишаються щонайменше кілька мільйонів людей", - також сказав президент.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що РФ у війні проти України втратила понад 600 тисяч солдатів, Україна - 400 тисяч.

У листопаді 2024 року середньодобові втрати російських військових (убитими та пораненими) досягли рекордного рівня за весь час війни, повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на розвіддані.За інформацією Генштабу ЗСУ, середньодобовий показник втрат склав 1 523 особи.

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