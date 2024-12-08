Зеленському та Україні хотілося б домовитися і припинити це безумство, — Трамп

Дональд Трамп заявив, що для завершення війни в Україні потрібен негайний припинення вогню та початок переговорів, підкреслюючи важливість збереження людських життів.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україна безглуздо втратила 400 тисяч солдатів і набагато більше за мирних жителів.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Так само Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і припинити божевілля. Вони безглуздо втратили 400 000 солдатів і набагато більше мирних жителів. Слід негайно припинити вогонь і почати переговори. Надто багато життів марно втрачено, надто багато сімей знищено, і якщо це продовжуватиметься, це може обернутися чимось набагато більшим і набагато гіршим. Я добре знаю Володимира. Це його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає", - написав він.

Скрин

Нагадаємо, Володимир Зеленський прокоментував підсумки закритих переговорів у Парижі з Еммануелем Макроном і Дональдом Трампом.

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