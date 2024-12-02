Скільки українців загинуло у війні: Зеленський назвав кількість втрат

Зеленський запевнив, що Україна втратила загиблими набагато менше, ніж пишуть західні ЗМІ.

На війні проти РФ від початку повномасштабного вторгнення загинули менше 80 тисяч людей.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для Kyodo News, яке опублікував Офіс президента.

"Я не можу поділитися цифрами. Дехто нещодавно, здається в американській пресі, подав інформацію, що українців загинуло 80 тисяч. Я хочу сказати, що ні – менше. Набагато менше. Набагато", – запевнив глава держави.

Водночас, президент зауважив, що точно невідомо, скільки загинуло українців на окупованих територіях.

"В більшості своїй це – цивільне населення. Під час окупації там були і цивільні і військові і правоохоронці. Скільки їх загинуло, закатовано в полоні – ми не знаємо. Я говорю лише про фіксацію військових, які (загинули – Ред.) на нашій території, що контролюються нами", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, днями журнал The Economist оприлюднив приблизні дані про втрати України у війні. За інформацією видання, Україна могла втратити від 60 до 100 тисяч військових загиблими.

Раніше повідомлялося, що 29 листопада до України повернули 502 загиблих військових, тіла яких внаслідок бойових дій не вдалося евакуювати і вони опинилися на захопленій території.

8 листопада, за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 563 полеглих оборонців. 18 жовтня вдалося повернути тіла 501 полеглого бійця. Ці цифри не враховують кількість героїв, тіла яких повертаються "на щиті" одразу.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення назвав кількість загиблих українських військових – 31 тисяча.

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