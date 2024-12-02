Нардепка від "Батьківщини" Альона Шкрум складає мандат

Нардепка свого рішення про складання мандату не коментувала.

Народна депутатка від ВО "Батьківщина" Альона Шкрум складає мандат, комітет Ради уже розглянув відповідний проєкт постанови про складення депутатських повноважень.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Повідомляється, що "розглянувши особисту заяву народного депутата України - члена депутатської фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Шкрум Альони Іванівни про складення депутатських повноважень" комітет вирішив внести до Ради проєкт постанови "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Шкрум А.І." та рекомендувати Раді прийняти його в цілому.

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Голові комітету Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту Кальченку Сергію доручили подати проєкт постанови до ВР за своїм підписом.

Нардепка свого рішення про складання мандату не коментувала.

Нагадаємо, рік тому народний депутат Віталій Данілов із фракції "Батьківщина" написав заяву про дострокове припинення повноважень.

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