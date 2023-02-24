Рада позбавила мандатів ще трьох нардепів

У Верховній Раді проголосували за позбавлення мандатів одразу трьох нардепів від ОПЗЖ. Зокрема, йдеться про Наталію Королевську, її чоловіка Юрія Солода, а також Олега Волошина.

Про це на своїй сторінці в Telegram повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

За інформацією нардепа, парламентарі проголосували за позбавлення мандатів цих осіб таким чином:

#9039 - Юрій Солод ("за" 325 голосів),

#9040 - Наталія Королевська ("за" 332 голоси),

#9057 - Олег Волошин ("за" 330 голосів).

"Оскільки найбільше набрала голосів Королевська, то на фото результат голосування по її постанові", - написав Железняк під фото.

Таким чином, кількість депутатів в українському парламенті зменшилася до 405.

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Напередодні народний депутат Олександр Трухін через півтора року після скандальної ДТП з його участю написав заяву про складення депутатських повноважень.

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