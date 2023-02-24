Перші танки Leopard вже в Україні - Дуда

За його словами, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький під час свого візиту до Києва сьогодні, 24 лютого, привіз для України перші танки Leopard.

Про це лідер Польщі повідомив під час засідання Ради національної безпеки Польщі.

"Прем’єр-міністра Матеуша Моравецького немає з нами на сьогоднішній зустрічі, але я можу сказати, що ця відсутність виправдана. Протягом останніх днів ми розмовляли з прем’єр-міністром... і зараз я щасливий, що він поїхав до Києва, щоб доставити до України наші перші "Леопарди", як перші танки з цієї "танкової коаліції", ініціаторами якої ми є з перших днів", - сказав Дуда.

Лідер Польщі додав, що радий мати пальму першості у появі цих сучасних танків на українській землі.

"Варто зауважити, що сьогоднішній день не є випадковим - сьогодні річниця російського вторгнення до України. Щодо України, я також радий, що ми можемо вирішити всі питання, пов’язані з їхньою безпекою, перш за все військовою", - сказав Дуда.

Нагадаємо, раніше Bloomberg повідомив, що перші німецькі танки Leopard 2 від Польщі можуть відправитися до України вже сьогодні, 24 лютого. Мовляв, це анонсує Матеуш Моравецький під час свого візиту до Києва.

Крім того, раніше пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен казала, що у квітні Україна отримає серйозну кількість танків.

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