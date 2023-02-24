Зінченко проти "левів": результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи

У п'ятницю, 24 лютого, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2022/23.

У ньому взяли участь 16 команд. Вісім клубів, які посіли перші місця в групах Ліги Європи та автоматично пробилися до 1/8 фіналу, отримали статус сіяних. Інші 8 клубів, які подолали раунд стикових матчів, були несіяними під час жеребкування.

Серед несіяних опинився і донецький "Шахтар", який в 1/16 фіналу у драматичній серії пенальті переміг французький "Ренн". А ось серед сіяних був лондонський "Арсенал" українця Олександра Зінченка.

В 1/8 фіналу сіяні команди зіграють з несіяними. Зазначимо, що на цій стадії турніру не можуть зустрітися представники однієї країни.

За підсумками жеребкування "Шахтар" за путівку до чвертьфіналу позмагається з нідерландським "Феєнордом", а команда Зінченка битиметься з лісабонським "Спортингом".

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи

"Уніон" (Німеччина) – "Юніон Сен-Жилуаз" (Бельгія)

"Севілья" (Іспанія) – "Фенербахче" (Туреччина)

"Ювентус" (Італія) – "Фрайбург" (Німеччина)

"Баєр" (Німеччина) – "Ференцварош" (Угорщина)

"Спортинг" (Португалія) – "Арсенал" (Англія)

"Манчестер Юнайтед" (Англія) – "Бетіс" (Іспанія)

"Рома" (Італія) – "Реал Сосьєдад" (Іспанія)

"Шахтар" (Україна) – "Феєнорд" (Нідерланди)

Матчі 1/8 фіналу Ліги Європи відбудуться 9 і 16 березня.

Фінал турніру запланований на "Пушкаш Арені" в Будапешті 31 травня 2023 року.

Читайте також

Герой "Шахтаря" в матчі з "Ренном" претендує на звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи

"Україно, це для тебе": тренер і гравці "Шахтаря" прокоментували вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи

"Манчестер Юнайтед" оформив яскравий камбек і вибив "Барселону" з Ліги Європи (відео)