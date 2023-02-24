У Данії заявили про можливість надання Україні винищувачів

НАТО, ЄС та Україна спільно збільшать обсяги виробництва зброї та боєприпасів.
У Данії заявили про ймовірність надання Україні винищувачів.
Таку заяву зробив виконувач обов'язків міністра оборони Троєлс Лунд Поульсен, передає Sky News.
Відомо, що від 1970-х років ВПС Данії придбали 77 літаків F-16.
"Я не виключаю, що в якийсь момент може виникнути потреба розглянути передавання винищувачів", – сказав Поульсен.
Зазначимо, що цьогоріч Україна запросила у західних союзників сучаснішу зброю, включаючи винищувачі. Утім, наразі рішення про передання Україні винищувачів ухвалила жодна країна.
Зброя для України
Нагадаємо, що у Міноборони заявили, що рішення партнерів надати Україні далекобійну зброю вже ухвалене.
Італія на додаток до систем ППО SAMP/T-MAMBA у новому пакеті військової допомоги разом з Францією надасть Україні й інші комплекси.
НАТО, ЄС та Україна спільно збільшать обсяги виробництва зброї та боєприпасів. Все це піде на потреби ЗСУ та на поповнення запасів союзників.
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