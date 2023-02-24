Зинченко против "львов": результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

В пятницу, 24 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы сезона-2022/23.

В ней приняли участие 16 команд. Восемь клубов, занявших первые места в группах Лиги Европы и автоматически пробившихся в 1/8 финала, получили статус сеяных. Остальные 8 клубов, преодолевших раунд стыковых матчей, были несеяными во время жеребьевки.

Среди несеянных оказался и донецкий "Шахтер", который в 1/16 финала в драматичной серии пенальти победил французский "Ренн". А вот среди сеяных был лондонский "Арсенал" украинца Александра Зинченко.

В 1/8 финала сеяные команды сыграют с несеянными. Отметим, что на этой стадии турнира не могут встретиться представители одной страны.

По итогам жеребьевки "Шахтер" за путевку в четвертьфинал посоревнуется с нидерландским "Фейеноордом", а команда Зинченко сразится с лиссабонским "Спортингом".

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

"Унион" (Германия) – "Юнион Сен-Жилуаз" (Бельгия)

"Севилья" (Испания) – "Фенербахче" (Турция)

"Ювентус" (Италия) – "Фрайбург" (Германия)

"Байер" (Германия) – "Ференцварош" (Венгрия)

"Спортинг" (Португалия) – "Арсенал" (Англия)

"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Бетис" (Испания)

"Рома" (Италия) – "Реал Сосьедад" (Испания)

"Шахтер" (Украина) – "Фейеноорд" (Нидерланды)

Матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 9 и 16 марта.

Финал турнира запланирован на "Пушкаш Арене" в Будапеште 31 мая 2023 года.

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