"Украина, это для тебя": тренер и игроки "Шахтера" прокомментировали выход в 1/8 финала Лиги Европы

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игорь Йовичевич поделился эмоциями после победы над французским "Ренном" в 1/16 финала Лиги Европы.

Украинский клуб вышел в следующую стадию соревнований по итогам напряженного двухматчевого противостояния. В первом поединке дончане одержали победу (2:1), а во второй игре проиграли с аналогичным счетом, но вырвали путевку в 1/8 финала в драматичной серии пенальти.

"Мы знали, что будет очень трудный матч с "Ренном". Атмосфера на стадионе – это прекрасно. Моя мечта – это чтобы наши болельщики поддерживали нас на нашем стадионе, тогда гораздо легче играть. Знали, что будет тяжело и нужно будет терпеть. Тот характер, который мы показываем – не одноразовый, не исключение – это стиль жизни. Снимаю кепку перед командой, огромный респект. Я получаю удовольствие, когда вижу, как они бьются. Я уже говорил это вчера. Это не демагогия и не пустые слова – Украина, это для тебя.

Первый тайм был очень тяжелый. Но во втором тайме и в дополнительное время мы сыграли на таком уровне, на такой солидности, что я не могу найти слов, кроме поблагодарить команду за то, что мы умерли сегодня по-спортивному на поле. Это Божья награда за наш труд, который мы показываем. Хотелось бы, чтобы вы гордились нами. Идем дальше. Будем пытаться отдохнуть и ждать завтрашнюю жеребьевку", – сказал Йовичевич в комментарии Tribuna.com.

Также выход на следующую стадию Лиги Европы прокомментировал вратарь "горняков" Анатолий Трубин, который потянул три удара игроков "Ренна" в серии пенальти.

"Не хочу говорить, что это моя заслуга, потому что прежде всего – это заслуга наших воинов. Сегодня ровно год, как началась полномасштабная война, поэтому хочу выразить им большую благодарность – без них, их усилий не было бы этого матча и футбола в Украине.

Второе – это командная работа. Было столько сделано до матча, что осталось только выполнить. Очень благодарен каждому, кто играл, кто болел – каждому болельщику, кто был на стадионе или в Украине. Мы это чувствуем. Сегодня "Шахтер" был командой воинов, не желавших проигрывать. Мы очень надеемся, что эта победа придаст уверенности и радости нашим украинцам и наша главная цель – победа – впереди", – цитирует Трубина Tribuna.com.

Своими впечатлениями от триумфа во Франции также поделился полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко.

"Надеюсь, что сегодня мы создали повод для гордости, чтобы гордились нами, украинским клубом. Думаю, это было очень важно. Пенальти можно забить, а можно не забить – это нормально, это такое дело. В раздевалке эмоций почти не было, потому что все опустошены, уже ничего не осталось. Потенциальных соперников будем смотреть уже завтра и будем ждать жеребьевку", – сказал Бондаренко в интервью Tribuna.com.

Обзор матча Ренн – Шахтер

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 24 февраля, в 13:00 по киевскому времени. Матчи этой стадии турнира состоятся 9-го и 16 марта.

Уже известны все потенциальные соперники "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы.

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