Год полномасштабной войны: ВСУ и правоохранители обратились к украинцам

Украинские защитники — военные и правоохранители — вспомнили, каким был этот год мощной борьбы за свободу и независимость.

ТСН.ua собрали все фото и видео, которыми защитники отметили этот ужасный день.

Так, Генштаб ВСУ напомнил, какие потери понесла Россия за год полномасштабного вторжения.

В свою очередь, в Командовании Объединенных Сил ВСУ напомнили зверства оккупантов в Гостомеле, Буче, Ирпене, Бородянке, которые шокировали своей жестокостью.

"Цинические разрушения харьковской Салтовки, Мариуполя, Гуляйполя и многих других городов, не имевших ничего общего с военными объектами, показали, что российская армия не имеет достоинства и чести", — подчеркнули в Командовании.

Командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев поблагодарил всех украинцев за поддержку и понимание, а защитников — за мужество и отвагу.

"Я низко кланяюсь и сочувствую тем, кто потерял родных и близких, потерял свои дома и состояние. Я благодарю всех за понимание, терпение и выдержку. Я благодарю каждого, кто в первые невероятно сложные для Украины дни и недели с гордо поднятой головой выражал захватчикам свое презрение и переходил к решительным действиям. Я благодарю защитников и защитниц за проявленные мужество, отвагу и героизм", — подчеркнул он.

Пограничники рассказали, что за этот год украинцы пережили немало сложных дней, однако показали всему миру, что такое Украина.

"Это было будто вчера и одновременно как вечность назад. А на самом деле прошел год – год боли и разлук, надежд и встреч, страха и слез, помощи и объединения, горя и потерь, гордости и прозрения. За этот отрезок времени мы показали всему миру, что такое Украина и кто такие украинцы. Не имеем права забыть, какой ценой давался нам каждый шаг к свободе. Борьба продолжается... Впереди — Победа и счастливое будущее в свободном государстве!" – говорится в сообщении ГНСУ. Полиция Киевщины выпустила клип под названием "Не стреляй", в котором описала самый страшный день начала войны.