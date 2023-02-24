Год полномасштабной войны: ВСУ и правоохранители обратились к украинцам

Сегодня, 24 февраля, Украина отмечает годовщину полномасштабного и жестокого вторжения России.
Украинские защитники — военные и правоохранители — вспомнили, каким был этот год мощной борьбы за свободу и независимость.
ТСН.ua собрали все фото и видео, которыми защитники отметили этот ужасный день.
Так, Генштаб ВСУ напомнил, какие потери понесла Россия за год полномасштабного вторжения.
В свою очередь, в Командовании Объединенных Сил ВСУ напомнили зверства оккупантов в Гостомеле, Буче, Ирпене, Бородянке, которые шокировали своей жестокостью.
"Цинические разрушения харьковской Салтовки, Мариуполя, Гуляйполя и многих других городов, не имевших ничего общего с военными объектами, показали, что российская армия не имеет достоинства и чести", — подчеркнули в Командовании.
Командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев поблагодарил всех украинцев за поддержку и понимание, а защитников — за мужество и отвагу.
"Я низко кланяюсь и сочувствую тем, кто потерял родных и близких, потерял свои дома и состояние. Я благодарю всех за понимание, терпение и выдержку. Я благодарю каждого, кто в первые невероятно сложные для Украины дни и недели с гордо поднятой головой выражал захватчикам свое презрение и переходил к решительным действиям. Я благодарю защитников и защитниц за проявленные мужество, отвагу и героизм", — подчеркнул он.
"Это было будто вчера и одновременно как вечность назад. А на самом деле прошел год – год боли и разлук, надежд и встреч, страха и слез, помощи и объединения, горя и потерь, гордости и прозрения. За этот отрезок времени мы показали всему миру, что такое Украина и кто такие украинцы. Не имеем права забыть, какой ценой давался нам каждый шаг к свободе. Борьба продолжается... Впереди — Победа и счастливое будущее в свободном государстве!" – говорится в сообщении ГНСУ.
Полиция Киевщины выпустила клип под названием "Не стреляй", в котором описала самый страшный день начала войны.
"Биться за родную землю — наша обязанность. Отдать жизнь за Батькивщину — честь. Вечная память павшим полицейским и всем погибшим воинам! Слава мужественным защитникам Украины и украинскому народу!" – подчеркнул начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.
В свою очередь, в Нацполиции Украины отметили, что позади — год ракетных тревог, вражеских обстрелов, потерь, боли и страданий, а впереди Украину ждет победа.
"24 февраля — теперь это о борьбе, решительности и несокрушимости. О выдержке и свободе. Об объединении полицейских с силами обороны и безопасности. Об уничтожении оккупантов", — отметил исполняющий обязанности главы Национальной полиции Украины Иван Выговский.
В ОК "Юг" подчеркнули: "Мы стали крепче Азовстали, нам знаком соленый вкус пота и крови упорных битв за Мариуполь, Николаевщину, Херсонщину, Соледар и Бахмут. Мы несокрушимы и непоколебимы, как скалистые берега Змеиного. В наших ежедневных делах щедрость и отчаянность зерновых коридоров, потому что мы кормим мир, даже под обстрелами. Мы сохраняем свет собственных душ в сплошной темноте... Мы можем красноречиво отправить русский военный корабль курсом за жестким словечком и вдохновенно петь лирические песни о любви к Батькивщине, матери, жизни..."
Сам же Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что основа устойчивости Украины – это люди, которые взяли в руки оружие, чтобы защитить своих родных, свои дома и свое государство от вражеской агрессии.
"Благодарю вас, украинцы! Всем, кто служит в рядах Вооруженных Сил и других составляющих Сил обороны Украины, — уважение и глубокая благодарность. Всем, кто помогает, поддерживает, верит — доземный поклон. Всем павшим за свободу — Вечная Память и уважение", — написал он в Facebook.
Напомним, к годовщине полномасштабной войны в Украине президент Владимир Зеленский также обратился к украинцам. Видео можно посмотреть по ссылке.
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