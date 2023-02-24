"Мы сделаем все, чтобы в этом году одержать победу": Зеленский обратился к украинцам в годовщину войны

К годовщине полномасштабной войны в Украине президент Владимир Зеленский обратился к нации.

"Это был сверхтяжелый для страны год слез и боли", — говорится в его видеообращении в Telegram, которое в пятницу утром появилось на официальном канале президента.

"Великий народ, ровно год тому назад, около семи утра, я обратился к вам... Мы сильны, мы готовы ко всему. Мы не испугались, не сломались.

У кого-то был страх, у кого-то шок, кто-то не знал, что сказать, но все чувствовали, что делать. На дорогах появились пробки, но многие ехали за оружием. Появлялись очереди. Кто-то стоял на границах, но многие – в военкоматы и ТрО.

Мы не подняли белое знамя, а стали защищать сине-желтое. Не испугались, не сломались, не сдались. Символом этого стали пограничники из Змеиного и маршрут, по которому они отправили "русский военный корабль".

Наша вера окрепла. Укрепился наш дух. Мы выстояли в первый день полномасштабной войны. Мы не знали, что будет завтра, но точно поняли: за каждое завтра нужно бороться!

И мы дрались. И выгрызали каждые сутки. И мы выстояли на второй день. А дальше – на третий. Трое суток, которые нам отводили на жизнь. Угрожали, что через 72 часа нас не будет существовать. Но мы выстояли на четвертый день. А потом на пятый. А сегодня стоим ровно один год. И до сих пор знаем: за каждое завтра нужно драться!" – говорится в обращении.

Президент также поблагодарил наших воинов, медиков, международных партнеров.

"Это был год устойчивости. Год неравнодушия. Год мужества. Год боли. Год надежды. Год выдержки. Год единства. Год несокрушимости. Февраль год несокрушимости. Его главный итог – мы выстояли. Мы не потерпели поражения. И сделаем все, чтобы в этом году одержать победу!" – добавил он.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия атаковала Украину на земле и в воздухе по всей протяженности общей границы. Для вторжения в Киевскую область с намерением захватить столицу была использована территория Беларуси.

На юге российская армия, в частности, оккупировала часть Запорожской и Херсонской областей, а на севере - районы Сумщины и Черниговщины.

Российские власти цинично заявляют, что армия не атакует гражданские объекты. В то же время, российская авиация, ракетные войска, флот и артиллерия ежедневно обстреливают украинские города. Разрушения подвергаются жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры по всей территории Украины. Самые ожесточенные бои продолжаются на Донбассе.

Читайте также: