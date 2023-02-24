Зеленський: Ми зробимо все, аби цього року здобути перемогу

До річниці повномасштабної війни в Україні президент Володимир Зеленський звернувся до нації.

"Це був надважкий для країни рік сліз і болю", - йдеться у його відеозверненні в Telegram, яке у п'ятницю зранку з'явилося на офіційному каналі президента.

"Великий народе, рівно рік тому назад, близько сьомої ранку, я звернувся до вас... Ми сильні, ми готові до всього. Ми не злякались,не зламались.

У когось був страх, у когось – шок, хтось не знав, що сказати, але всі відчували, що робити. На дорогах з’явилися затори, але багато хто їхав по зброю. З’являлися черги. Хтось стояв на кордонах, але багато хто – до військкоматів і ТрО.

Ми не підняли білий прапор, а стали боронити синьо-жовтий. Не злякалися, не зламалися, не здалися. Символом цього стали прикордонники зі Зміїного й маршрут, за яким вони відправили "русскій воєнний корабль".

Наша віра зміцніла. Зміцнів наш дух. Ми вистояли в перший день повномасштабної війни. Ми не знали, що буде завтра, але точно зрозуміли: за кожне завтра треба битися!

І ми бились. І вигризали кожну добу. І ми вистояли в другий день. А далі – в третій. Три доби, які нам відводили на життя. Погрожували, що за 72 години нас не існуватиме. Але ми вистояли в четвертий день. А потім у п’ятий. А сьогодні стоїмо рівно один рік. І досі знаємо: за кожне завтра треба битися!" - йдеться у зверненні.

Президент також подякував нашим воїнам, медикам, міжнародним партнерам.

"Це був рік стійкості. Рік небайдужості. Рік мужності. Рік болю. Рік надії. Рік витримки. Рік єдності. Рік незламності. Лютий рік незламності. Його головний підсумок – ми вистояли. Ми не зазнали поразки. І зробимо все, щоб цього року здобути перемогу!" - додав він.

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі.

На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

Російська влада цинічно заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. Водночас російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України. Найзапекліші бої наразі тривають на Донбасі.

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