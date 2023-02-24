В Украину завезли партию риса, содержащего смертельно опасный канцероген

В Украину попала партия небесного риса для ризотто. Крупа экспортировался из Италии. В нем превышен допустимый уровень кадмия.

Как говорится в заявлении Главного управления Госпродпотребслужбы в Черновицкой области.

Отмечается, что производитель риса – Sapori Nostrani di Giorgio Turco, Italy; трейдер – WB Polska Sp. z oo, Poland) в Украину. Получатель – ООО "БЮРО ВИН", г. Киев.

"Уважаемые потребители! В случае обнаружения в обращении этой продукции сообщайте Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области или обращайтесь в территориальные управления", — говорится в явлении ведомства.

Опасность кадмия

Кадмий скапливается в трубчатых костях, поджелудочной железе, селезенке, но особенно в почках. Период полувыведения из организма составляет от 10 до 30 лет. Вещество оказывает токсическое действие на почки, костную и дыхательную системы. Его относят к числу канцерогенов, небезопасных для человека.

Напомним, в Украину завезли партию орехов из Бразилии с повышенным содержанием афлатоксинов, вызывающих появление рака печени. В них – превышение максимального уровня афлотоксинов – ядовитое вещество для людей и животных, которое выделяют некоторые виды микроскопических плесневых грибов.

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