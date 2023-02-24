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До України завезли партію рису, що містить смертельно небезпечний канцероген

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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До України завезли партію рису, що містить смертельно небезпечний канцероген

Фото: Credits

Кадмій має токсичну дію.

До України потрапила партія небезнечного рису для ризотто. Крупу експортувався з Італії. У ньому перевищено допустимий рівень кадмію.

Як йдеться в заяві Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області.

Наголошується, що виробник рису-  Sapori Nostrani di Giorgio Turco, Italy; трейдер - WB Polska Sp. z o.o., Poland) до України. Одержувач - ТзОВ "БЮРО ВИН", м. Київ.

"Шановні споживачі! У разі виявлення в обігу цієї продукції, повідомляйте Головне управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області або звертайтесь до територіальних управлінь", - йдеться в зяяві відомства.

Небезпека кадмію

Кадмій накопичується в трубчастих кістках, підшлунковій залозі, селезінці, але особливо в нирках. Період його напіввиведення з організму становить від 10 до 30 років. Речовина має токсичну дію на нирки, кісткову і дихальну системи. Його відносять до числа канцерогенів, небезпечних для людини.

Нагадаємо, до України завезли партію горіхів їз Бразилії з підвищеним вмістом афлатоксинів, які викликають появу раку печінки. У них - перевищення максимального рівня афлотоксинів - отруйна речовина для людей і тварин, яку виділяють деякі види мікроскопічних цвілевих грибів.

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Дата публікації
Перегляди
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