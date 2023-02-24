Ющенко: "Того Путіна, з яким я спілкувався, вже немає"

Колишній президент України каже, що перший злам відбувся ще 2007 року.

Третій президент України Віктор Ющенко пригадав, що російський президент Володимир Путін формував занадто небезпечну політику до нашої країни.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

"Очевидно, я ненавиджу Путіна та росіян. Того Путіна, з яким я спілкувався, вже немає. Я не можу пригадати жодної некоректності до України. Перший злам потрібно брати від Мюнхенської конференції 2007 року. Путін там виступив абсолютно нахабно, з колосальними претензіями, звертаючись до учасників конференції. Меркель каже мені: "Що він говорить?" Вона це сприйняла з дикунством. Чесно кажучи, в мене є образа на Меркель. Вона тоді запропонувала європейському світові і особливо Росії згубну політику", - сказав Ющенко.

Раніше Петро Бурковський, виконавчий директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, заявив, що зовнішня політика адміністрації Обами була найпровальнішою зовнішньою політикою Сполучених Штатів за останні 70-80 років.

Нагадаємо, 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.

За прогнозами очільника української розвідки Кирила Буданова, війна закінчиться 2023 року перемогою України. Під перемогою очільник ГУР має на увазі вихід військ на кордони держави 1991 року.

На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, треба бути готовими до тривалої війни РФ проти України. Він також заявив про відсутність ознак того, що російський диктатор Володимир Путін змінив мету війни.

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