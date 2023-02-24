Ющенко: "Того Путина, с которым я общался, уже нет"

Бывший президент Украины говорит, что первый перелом произошел еще в 2007 году.

Третий президент Украины Виктор Ющенко напомнил, что российский президент Владимир Путин формировал слишком опасную политику насчет нашей страны.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"Очевидно, я ненавижу Путина и россиян. Того Путина, с которым я общался, уже нет. Я не могу припомнить никакой некорректности в Украину. Первый перелом нужно брать от Мюнхенской конференции в 2007 году. Путин там выступил абсолютно нагло, с колоссальными претензиями, обращаясь к участникам конференции. Меркель говорит мне: "Что он говорит?" Она это восприняла с дикостью. Честно говоря, у меня есть обида на Меркель. Она тогда предложила европейскому миру и особенно России губительную политику", - сказал Ющенко.

Ранее Петр Бурковский, исполнительный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива заявил, что внешняя политика администрации Обамы была самой провальной внешней политикой Соединенных Штатов за последние 70-80 лет.

Напомним, 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.

По прогнозам главы украинской разведки Кирилла Буданова, война закончится в 2023 году победой Украины. Под победой глава ГУР подразумевает выход войск на границы государства 1991 года.

По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, нужно быть готовыми к длительной войне РФ против Украины. Он также заявил об отсутствии признаков того, что российский диктатор Владимир Путин сменил цель войны.

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