Просчеты Обамы привели к нападению РФ на Украину – эксперт

Издание The New York Times опубликовало рассекреченные документы президента Джорджа Буша, которые в 2009 году передал Бараку Обаме. В бумагах говорится, что следует пресекать любые попытки России отобрать территории у Украины, особенно Крым.

Это произошло за пять лет до аннексии Крыма и войны на Донбассе, а затем полномасштабной войны России против Украины.

В эксклюзивном интервью ТСН.ua Петр Бурковский, исполнительный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива отметил, что внешняя политика администрации Обамы была самой провальной внешней политикой Соединенных Штатов за последние 70-80 лет.

"Это мое субъективное мнение, как эксперта. Эта политика привела к угрозе новой мировой войны, к нестабильности на Ближнем и Дальнем Востоке (Китай, Тайвань, Северная и Южная Корея), в Европе. За все это надо благодарить Обаму и экспертов, которые формировали внешнюю политику, в том числе в отношении России, Китая, Израиля, Ирана. Если бы ни было Обамы, то не было бы и Трампа, который хотел договориться с Путиным о некоторых вещах. В последний год президентства Трамп даже хотел вывести американские войска отовсюду. Это начал Обама, на нем также лежит часть ответственности за войну, которую развязала Россия против Украины", — отметил эксперт.

Напомним, 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" о "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.

По прогнозам главы украинской разведки Кирилла Буданова, война закончится в 2023 году победой Украины. Под победой глава ГУР подразумевает выход войск на границы государства 1991 года.

По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, нужно быть готовыми к длительной войне РФ против Украины. Он также заявил об отсутствии признаков того, что российский диктатор Владимир Путин сменил цель войны.

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