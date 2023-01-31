Американский генерал Бен Ходжес назвал решающее поле битвы в войне России против Украины

Украина не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику пока Россия оккупирует Крым, говорит американский генерал.

Крым является решающим полем битвы в войне. Украина не будет в безопасности пока Россия контролирует этот полуостров.

Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью Insider.

"Решающей территорией в этой войне является Крым. Правительство Украины знает, что не может согласиться с тем, что Россия сохранит контроль над Крымом", — сказал Бен Ходжес.

Он отметил, что Украина не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику, пока Россия держит Крым.

"В следующие несколько месяцев Украина установит условия для окончательного освобождения Крыма", — прогнозирует генерал.

Ходжес напомнил, что Россия оккупировала Крым и значительную часть южной Украины, в частности, города Мелитополь и Мариуполь, что обеспечивает ее сухопутным мостом от ее собственной границы до Крымского полуострова. Этот район является ключевым маршрутом поставок для российских военных. На полуострове расположен ряд военных баз и российский Черноморский флот. Для деоккупации Крыма украинским Силам обороны нужно дальнобойное высокоточное оружие, в частности ATACMS.

"Передача вооружения, способного лишить Россию любого тайника после ее ракетных и воздушных ударов, позволит Украине сделать Крым непригодным для россиян", – заявил генерал.

Ходжес добавил, что для освобождения Крыма необходимо будет разрушить Крымский мост, чтобы отрезать россиян.

Напомним, ранее американский генерал в отставке Бен Годжес заявил, что Украина освободит оккупированный Крым до конца лета. Однако для этого необходимо, что Запад дал необходимое вооружение.

По данным украинской разведки, российские оккупанты готовятся к обороне в аннексированном Крыму и проводят фортификационные работы. Российское командование уже даже создало соответствующую оборонную группировку на территории полуострова.

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