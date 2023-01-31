Норвегия предоставит Leopard 2 Украине: стали известны термины

В Норвегии на вооружении 36 танков Leopard 2

Боевые танки Leopard 2 немецкого производства Норвегия может направить в Украину уже в конце марта.

Такое предположение высказал министр обороны страны в интервью AFP.

В Осло пока не называют точное количество танков.

"Мы еще не определились с количеством", – сказал министр обороны Бьорн Ариль Грамм.

Норвегия входит в список европейских стран, которые пообещали поставить танки западного образца Украине. В частности, у государства есть вооружение 36 танков Leopard 2.

Ранее Грамм заявил, что это будут Leopard 2A4. В СМИ также сообщали, что Норвегия рассматривает возможность поставки Украине в 8 танков Leopard 2.

Читайте также: