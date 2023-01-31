Норвегія надасть Leopard 2 Україні: стали відомі терміни

У Норвегії на озброєнні 36 танків Leopard 2

Бойові танки Leopard 2 німецького виробництва Норвегія може направити в Україну вже у кінці березня.

Таке припущення висловив міністр оборони країни в інтерв'ю AFP.

В Осло наразі не називають точну кількість танків.

"Ми ще не визначилися з кількістю", – сказав міністр оборони Бйорн Аріль Грам.

Норвегія входить до списку тих європейських країн, які пообіцяли поставити танки західного зразка Україні. Зокрема, держава має на озброєнні 36 танків Leopard 2.

Раніше Грам заявив, що це будуть Leopard 2A4. У ЗМІ також повідомляли, що Норвегія розглядає можливість поставки Україні до 8 танків Leopard 2.

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