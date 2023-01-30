Американський генерал пояснив, що буде вирішальним у війні Росії проти України

Американський генерал Бен Годжес озвучив попередження Україні щодо Криму та Росії. Він наголосив, що звільнення півострова стане ключовим моментом у російсько-українській війні, оскільки без деокупованого Криму Україна не буде ніколи відчувати себе у безпеці.

Про це Бен Годжес сказав у інтерв'ю виданню Insider.

"Визначальним майданчиком у цій війні є Крим. Уряд України розуміє, що не може погодитися на збереження Росією контролю над Кримом. Україна не буде в безпеці й не матиме змоги відбудувати свою економіку, поки Росія зберігає Крим", - наголосив він.

Бен Годжес також припустив, що Збройні сили України протягом найближчих декількох місяців будуть активно створювати умови для остаточного звільнення Криму. І для цього Україні потрібна далекобійна високоточна зброя, зокрема ATACMS.

Генерал США також заявив, що для звільнення Криму потрібно буде ізолювати півострів від Росії, зруйнувавши Керченський міст.

Деокупація Криму

Раніше Бен Годжес висловив думку про те, що Україна звільнить окупований Крим до кінця серпня 2023-го. Втім, умова цього – надання Заходом обіцяної допомоги та антиросійських санкцій у дії.

У партії Шольца також назвали "законним" звільнення Криму та інших територій німецькими танками.

За даними Кримської правозахисної групи, Крим, від 2014 року, готували як плацдарм для нападу на Україну. Після анексії українського півострову окупаційна влада почала будувати військову інфраструктуру та проводити призовні компанії.

Заступник начальника ГУР Міноборони генерал Вадим Скібіцький також сказав, що російські загарбники готуються до оборони в окупованому Криму і проводять фортифікаційні роботи.

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