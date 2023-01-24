Готувалися до війни: для чого Росія насправді анексувала Крим 2014 року

Від 2014 року Крим готували як плацдарм для нападу на Україну. Після анексії українського півострову окупаційна влада почала будувати військову інфраструктуру та проводити призовні компанії.

Про це повідомили у Кримській правозахисній групі, передає Media Center Ukraine.

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"Крим з 2014 року почав активно готуватися для того, щоб стати плацдармом для нападу на Україну. Всі ці інфраструктурні проєкти, як заявляла окупаційна влада, були спрямовані на те, щоб поліпшити життя кримчан, насправді були спрямовані на те, щоб просто покращити логістику збройних сил рф. Я маю на увазі побудову Кримського моста та траси Таврида, яка тягнулася від Кримського моста до найбільшої військової бази, до міста Севастополя", - сказано у правозахисній групі.

Там додали, що за весь цей час Росія провела 16 призовних кампаній, під час яких призвала до ЗС РФ 40 тис. мешканців Криму.

"Все це супроводжувалося активною мілітаризацією суспільного життя: населення Криму активно готували до війни проти власної держави. За цей час рф провела 16 призовних кампаній, в рамках яких вони пропустили через сито своїх збройних сил до 40 тисяч мешканців Криму", — повідомив заступник голови правління Кримської правозахисної групи Володимир Чекригін.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що РФ готує Крим до оборони. У ГУР розповіли про сили окупантів на півострові.

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