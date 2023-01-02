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Коли Україна звільнить Крим: у США надали прогноз

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Коли Україна звільнить Крим: у США надали прогноз

Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Бен Годжес перелічив умови.

Екскомандувач армією США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес зазначив, що Україна звільнить окупований Росією Крим до кінця серпня 2023 року, за умови надання Заходом обіцяної допомоги та антиросійських санкцій у дії.

Про це Годжес написав у Twitter.

"Україна звільнить Крим до кінця серпня, якщо ми продовжимо надавати те, що обіцяли, і якщо ми збережемо санкції", - написав він.

Екскомандувач армією США в Європі зазначив, що Україна може звільнити Крим і раніше, якщо Захід надасть їй високоточну зброю більшої дальності.  

Годжес також надав карту тимчасово окупованих регіонів України, що опублікувала експертка з геополітики Джессіка Берлін, зазначивши, що "це все, що контролює Росія після 8 років і з усіма перевагами".

Додамо, що в окупованому Криму кілька кримськотатарських активістів отримали "попередження" від поліції.

Тим часом 30 грудня в тимчасово анексованому Севастополі було чутно вибухи. Окупаційна влада пояснила їх "роботою ППО".

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Дата публікації
Перегляди
231
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