Коли Україна звільнить Крим: у США надали прогноз

Екскомандувач армією США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес зазначив, що Україна звільнить окупований Росією Крим до кінця серпня 2023 року, за умови надання Заходом обіцяної допомоги та антиросійських санкцій у дії.

Про це Годжес написав у Twitter.

"Україна звільнить Крим до кінця серпня, якщо ми продовжимо надавати те, що обіцяли, і якщо ми збережемо санкції", - написав він.

After 8 years and with all the advantages, this is all that Russia controls! @berlin_bridge Ukraine will liberate Crimea by end of August if we continue to provide what we said we'd provide and if we keep Sanctions in place. Sooner if we provided longer range precision weapons. https://t.co/J5V3wNHBNa — Ben Hodges (@general_ben) January 2, 2023

Екскомандувач армією США в Європі зазначив, що Україна може звільнити Крим і раніше, якщо Захід надасть їй високоточну зброю більшої дальності.

Годжес також надав карту тимчасово окупованих регіонів України, що опублікувала експертка з геополітики Джессіка Берлін, зазначивши, що "це все, що контролює Росія після 8 років і з усіма перевагами".

Додамо, що в окупованому Криму кілька кримськотатарських активістів отримали "попередження" від поліції.

Тим часом 30 грудня в тимчасово анексованому Севастополі було чутно вибухи. Окупаційна влада пояснила їх "роботою ППО".

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