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Когда Украина освободит Крым: в США дали прогноз

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
2773
Время на прочтение
1 мин
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Когда Украина освободит Крым: в США дали прогноз

Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Бен Годжес перечислил условия.

Экскомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Годжес отметил, что Украина освободит оккупированный Россией Крым до конца августа 2023 года, при условии оказания Западом обещанной помощи и антироссийских санкций в действии.

Об этом Годжес написал в Twitter.

"Украина освободит Крым до конца августа, если мы продолжим предоставлять то, что обещали, и если мы сохраним санкции", - написал он.

Экскомандующий армией США в Европе отметил, что Украина может освободит Крым и раньше, если Запад предоставит ей высокоточное оружие большей дальности.

Годжес также предоставил карту временно оккупированных регионов Украины, опубликованную экспертом по геополитике Джессика Берлин, отметив, что "это все, что контролирует Россия после 8 лет и со всеми преимуществами".

В оккупированном Крыму несколько крымскотатарских активистов получили "предупреждение" от полиции.

Между тем 30 декабря во временно аннексированном Севастополе были слышны взрывы. Оккупационные власти объяснили их "работой ПВО".

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Дата публикации
Просмотры
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