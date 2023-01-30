Американский генерал объяснил, что будет решающим в войне России против Украины

Американский генерал Бен Ходжес озвучил предупреждение Украины о Крыме и России. Он подчеркнул, что освобождение полуострова станет ключевым моментом в российско-украинской войне, поскольку без деоккупированного Крыма Украина никогда не будет чувствовать себя в безопасности.

Об этом Бен Ходжес сказал в интервью изданию Insider.

"Определяющей площадкой в ​​этой войне является Крым. Правительство Украины понимает, что не может согласиться на сохранение Россией контроля над Крымом. Украина не будет в безопасности и не сможет отстроить свою экономику, пока Россия сохраняет Крым", — подчеркнул он.

Бен Ходжес также предположил, что Вооруженные силы Украины в ближайшие несколько месяцев будут активно создавать условия для окончательного освобождения Крыма. И для этого Украине нужно дальнобойное высокоточное оружие, в частности ATACMS.

Генерал США также заявил, что для освобождения Крыма нужно будет изолировать остров от России, разрушив Керченский мост.

Деоккупация Крыма

Ранее Бен Годжес высказал мнение о том, что Украина освободит оккупированный Крым до конца августа 2023-го. Впрочем, условие этого – предоставление Западом обещанной помощи и антироссийских санкций в действии.

В партии Шольца также назвали "законным" освобождение Крыма и других территорий немецкими танками.

По данным Крымской правозащитной группы, Крым с 2014 года готовили как плацдарм для нападения на Украину. После аннексии украинского полуострова оккупационные власти начали строить военную инфраструктуру и проводить призывные компании.

Заместитель начальника ГУР Минобороны генерал Вадим Скибицкий сказал, что российские захватчики готовятся к обороне в оккупированном Крыму и проводят фортификационные работы.

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