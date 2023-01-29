Мужчина тщательно спланировал собственную смерть, чтобы удивить гостей на похоронах

Бразилец разозлил своих друзей и семью, когда инсценировал собственную смерть, чтобы узнать, кто придет на его похороны.

60-летний Бальтазар Лемос из бразильского города Куритиба долгое время занимается организацией всевозможных частных торжеств, включая похороны. В январе этого года он решил провести одну траурную церемонию и для себя, чтобы узнать, сколько людей будут сожалеть о его уходе из жизни.

Об этом сообщает бразильское издание Otempo.

На своей странице в социальной сети он опубликовал сообщение о том, что "в начале этого печального дня нас покинул Бальтазар Лемос. Больше информации будет доступно в ближайшее время".

Внезапный недуг

Накануне он опубликовал на той же странице фотографию, сделанную перед больницей Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, из которой можно было предположить, что мужчина попал туда на лечение.

Семья Лемоса была в шоке, когда увидела это объявление, потому что никто не знал, что у него проблемы со здоровьем и он может оказаться в больнице. Один из его племянников побежал в клинику, но оказалось, что за последние несколько дней туда не попал ни один пациент по имени Бальтазар Лемос.

"Воскресение" из мертвых

Однако трагическое известие уже распространилось и люди начали отдавать ему последнее уважение в комментариях на его странице в соцсети и спрашивать, что стало причиной смерти. Объяснений не было, но через некоторое время после первого объявления "кто-то" опубликовал дату, время и место похорон.

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18 января друзья и семья Бальтазара Лемоса собрались в небольшой часовне в его родном городе Куритиба. В какой-то момент из громкоговорителя раздался голос Бальтазара, рассказывавший о его жизни, и некоторые из присутствующих начали плакать, считая, что это запись.

Но через несколько минут дверь алтаря отворилась, и он предстал перед ужаснувшейся толпой. Некоторые из присутствующих разрыдались, а другие просто потеряли дар речи.

"Для меня он погиб"

Затем мужчина объяснил, что он инсценировал свою смерть, чтобы увидеть, кто придет на похороны, после чего собравшиеся начали обвинять его в жестокости. История Бальтазара Лемоса быстро распространилась в социальных сетях и местные СМИ связались с ним, чтобы узнать больше о его мотивации.

Он утверждал, что ни на миг не хотел причинять людям боли, но это был единственный способ узнать, кто действительно переживает за него.

"Я придумал идею пять месяцев назад... Правда, я хотел знать, кто будет обо мне сожалеть. Я никому не говорил, что собираюсь делать, потому что хотел, чтобы план сработал. Я не хотел никого причинить, обидеть или навредить. Я искренне прошу прощения", – сказал он.

Но большинство людей не находили ему оправдания, потому что думали о том, что пережила мать Бальтазара Лемоса, 80-летняя больная женщина в инвалидной коляске.

"Я знаю его с 2001 года. Мне кажется, что эта история ужасна. У меня был грустный день, а потом я испытал негодование. Для меня он погиб", — сказал близкий приятель Бальтазара Лемоса.

Напомним, сотрудники похоронного бюро в центральной Айове (США) были в шоке, когда женщина, которую доставили как покойную, оказалась жива.

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