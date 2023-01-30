Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Курс валют на 30 января: сколько стоят доллар, евро

Курс валют на 30 января: сколько стоят доллар, евро

Фото: Associated Press

Евро стремительно подешевел после выходных.

Национальный банк Украины на 30 января установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля 2022 года.

Об этом сообщает сайт НБУ.

Евро за выходные подешевел на 10 копеек и стоит 39,74 грн.

Официальный курс польского злотого повысился на 1 копейку от уровня предыдущей недели и составил 8,44 грн.

  • В обменниках доллар продается в среднем по 40,49 грн. Покупают за 40,31 грн
  • За евро в обменниках предлагается по 43,45 грн. Продают за 43,65 грн

Курс доллара в банках

  • "Ощадбанк" предлагает доллар в покупке по 40,25 гривны, в продаже — за 40,85
  • "Райффайзен Банк" покупает доллар по 39,90 грн, а продает за 40,50 грн.
  • В "ПриватБанке" курс доллара неизменен. В покупке установлено на уровне 39,80 гривны, в продаже — 40,30
  • Пумб покупает доллар по 40.00 грн, а продает за 41.00 грн.
  • "Укрэксимбанк" покупает доллар по 40,20 грн продает за 40,80 грн

Курс евро в банках:

  • "ПриватБанк" – 39,08 грн – 43,45 грн
  • "Ощадбанк" – 42,50 грн – 43,60 грн
  • "Укрэксимбанк" – 43,05 грн – 43,85 грн
  • "Райффайзен" – 43,00 грн – 43,70 грн
  •  ПУМБ – 43,25 грн – 44,25 грн

Замороженная гривна: отпустит ли Нацбанк ее в свободное плавание?

Замороженная гривна: отпустит ли Нацбанк ее в свободное плавание?

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
96
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация