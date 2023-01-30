Курс валют на 30 января: сколько стоят доллар, евро

Национальный банк Украины на 30 января установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля 2022 года.

Об этом сообщает сайт НБУ.

Евро за выходные подешевел на 10 копеек и стоит 39,74 грн.

Официальный курс польского злотого повысился на 1 копейку от уровня предыдущей недели и составил 8,44 грн.

В обменниках доллар продается в среднем по 40,49 грн. Покупают за 40,31 грн

За евро в обменниках предлагается по 43,45 грн. Продают за 43,65 грн

Курс доллара в банках

"Ощадбанк" предлагает доллар в покупке по 40,25 гривны, в продаже — за 40,85

"Райффайзен Банк" покупает доллар по 39,90 грн, а продает за 40,50 грн.

В "ПриватБанке" курс доллара неизменен. В покупке установлено на уровне 39,80 гривны, в продаже — 40,30

Пумб покупает доллар по 40.00 грн, а продает за 41.00 грн.

"Укрэксимбанк" покупает доллар по 40,20 грн продает за 40,80 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 39,08 грн – 43,45 грн

"Ощадбанк" – 42,50 грн – 43,60 грн

"Укрэксимбанк" – 43,05 грн – 43,85 грн

"Райффайзен" – 43,00 грн – 43,70 грн

ПУМБ – 43,25 грн – 44,25 грн

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