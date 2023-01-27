Правительство утвердило порядок бронирования военнообязанных

Кабинет министров также утвердил порядок определения предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования в особый период.

Правительство Украины утвердило порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения.

Об этом сегодня, 27 января, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

"Утвержден порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения, а также порядок и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период", — сообщил он.

Также Мельничук отметил, что установлено, что отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленные военнообязанным решениями Министерства экономики, действуют в течение срока, на который они предоставлены.

Напомним, ранее руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал, что в соответствии с "Законом о мобилизации и мобилизационной подготовки" бронирование военнообязанных в военное время осуществляется по решению Минэкономики, чтобы обеспечить функционирование органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, а также предприятий (и критической инфраструктуры), учреждений и организаций, в том числе уполномоченных банков, удовлетворяющих потребности ВСУ, других военных формирований, населения.

Объемы бронирования военнообязанных, работающих в органах государственной власти, определяются с учетом необходимости обеспечения их в условиях военного положения.

Раньше мы рассказывали, кто в Украине имеет право на "бронь".

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