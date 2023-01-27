Уряд затвердив порядок бронювання військовозобов’язаних

Кабінет міністрів також затвердив порядок визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування в особливий період.

Уряд України затвердив порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану.

Про це сьогодні, 27 січня, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

"Затверджено порядок бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобовʼязаних під час дії воєнного стану, а також порядок та критерії визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період", - повідомив він.

Також Мельничук зазначив, що встановлено, що відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобовʼязаним рішеннями Міністерства економіки, є чинними впродовж строку, на який вони надані.

Нагадаємо, раніше керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів, що відповідно до "Закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" бронювання військовозобов’язаних у воєнний час здійснюється за рішенням Мінекономіки, щоб забезпечити функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств (і критичної інфраструктури), установ і організацій, зокрема уповноважених банків, які задовольняють потреби ЗСУ, інших військових формувань, населення.

Обсяги бронювання військовозобов'язаних, які працюють в органах державної влади, визначаються з урахуванням необхідності для забезпечення їх в умовах воєнного стану.

Раніше ми розповідали, хто в Україні має право на "бронь".

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