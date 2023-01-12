Мобілізація-2023: хто в Україні має право на "бронь"

На період мобілізації в Україні та на воєнний час деякі категорії працівників мають право на "бронь" на роботі і відстрочення від армії.

Наприкінці 2022 року набули чинності відповідні зміни до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов'язаних. Зміни розширюють перелік військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню.

Закон передбачає бронювання військовозобов'язаних, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, встановлюються Кабінетом міністрів України.

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Обсяги бронювання військовозобов'язаних, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, визначаються з урахуванням встановленого для них мобілізаційного замовлення. Обсяги бронювання військовозобов'язаних, які працюють в органах державної влади, визначаються з урахуванням необхідності для забезпечення їх в умовах воєнного стану.

Надана відстрочка від призову підлягає анулюванню, якщо:

закінчення строку її дії; завершення виконання або скасування завдання підприємству, установі, організації щодо задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, населення; ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації; звільнення військовозобов’язаного з органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков розповів, що наразі мобілізація в Україні триває "у спокійному режимі".

"В масовій мобілізації станом на сьогоднішній день я не бачу потреби. Утім, звісно, ситуація на фронті може змінитися в будь-який спосіб, у будь-який момент..." - заявив міністр.

До ЗСУ призивають насамперед тих, хто вже має досвід участі в бойових діях.

Громадян, які не проходили військову службу, в обов'язковому порядку направляють на навчання, мінімальний термін - один місяць. Далі залежно від складності спеціальності цей термін може бути набагато більшим.

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