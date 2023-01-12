Мобилизация-2023: кто в Украине имеет право на "бронь"

На период мобилизации в Украине и на военное время некоторые категории работников имеют право на "бронь" на работе и отсрочку от армии.

В конце 2022 вступили в силу соответствующие изменения в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" о бронировании военнообязанных. Изменения расширяют список военнообязанных, подлежащих бронированию.

Закон предусматривает бронирование работающих военнообязанных:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, устанавливаются Кабинетом министров Украины.

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Объемы бронирования военнообязанных, работающих на предприятиях, в учреждениях и организациях, определяются с учетом установленного для них мобилизационного заказа. Объемы бронирования военнообязанных, работающих в органах государственной власти, определяются с учетом необходимости обеспечения их в условиях военного положения.

Предоставленная отсрочка от призыва подлежит аннулированию, если:

истек срок ее действия; завершение выполнения или отмена задачи предприятию, учреждению, организации по удовлетворению потребностей Вооруженных сил, других военных формирований, населения; ликвидация органа госвласти, другого государственного органа, компании, учреждения, организации; увольнение военнообязанного из органа государственной власти, другого государственного органа, предприятия, учреждения, организации.

Напомним, министр обороны Алексей Резников рассказал, что мобилизация в Украине продолжается "в спокойном режиме".

"В массовой мобилизации по состоянию на сегодняшний день я не вижу нужды. Впрочем, конечно, ситуация на фронте может измениться любым способом, в любой момент..." — заявил министр.

В ВСУ призывают прежде всего тех, кто уже имеет опыт участия в боевых действиях.

Граждан, не проходивших военную службу, в обязательном порядке направляют на обучение, минимальный срок – один месяц. Далее в зависимости от сложности специальности этот срок может быть гораздо больше.

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