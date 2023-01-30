Курс валют на 30 січня: скільки коштують долар, євро

Національний банк України на 30 січня встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн. Він не змінювався від 21 липня 2022 року.

Про це повідомляє сайт НБУ.

Євро за вихідні здешевшав на 10 копійок і коштує 39,74 грн.

Офіційний курс польського злотого підвищивсяна 1 копійку від рівня попереднього тижня і становить 8,44 грн.

В обмінниках долар продають у середньому по 40,49 грн. Купують за 40,31 грн

За євро в обмінниках пропонують по 43,45 грн. Продають за 43,65 грн

Курс долара в банках

"Ощадбанк" пропонує долар у купівлі по 40,25 гривні, у продажу — за 40,85

"Райффайзен Банк" купує долар по 39,90 гривні, а продає за 40,50

У "ПриватБанку" курс долара незмінний. У купівлі встановлено на рівні 39,80 гривні, у продажу — 40,30

Пумб купує долар по 40.00 грн, а продає за 41.00 грн

"Укрексімбанк" купує долар по 40,20 грн, продає за 40,80 грн

Курс євро в банках:

"ПриватБанк" - 39,08 грн - 43,45 грн

"Ощадбанк" - 42,50 грн - 43,60 грн

"Укрексімбанк" - 43,05 грн - 43,85 грн

"Райффайзен" - 43,00 грн - 43,70 грн

ПУМБ - 43,25 грн - 44,25 грн

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