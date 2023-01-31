"ЗСУ ламають плани Росії": військовий експерт про ключові напрямки на фронті

Збройні сили України ламають плани армії Росії, зупинивши наступ окупантів на кількох напрямках.

Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський в ефірі каналу "Freeдом".

Як зазначив Грабський, Росія "повернулася до своєї традиційної армії — величезної маси військ з низьким технічним забезпеченням".

"Якість цих військ залишає бажати кращого. Я намагаюся уникати слова "чмобіки" — ці люди пройшли певну підготовку, вони мають певну мотивацію. Але говорити про те, що вони здатні на серйозні вмотивовані дії, не можна", — вважає він.

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За словами експерта, можливе використання цих військ залежить, зокрема, від стійкості української армії.

"Відчайдушні бої, які ведуть наші війська на Бахмутському напрямку, в районі Авдіївки, Мар'їнки, Вугледара, біля Кремінної, ламають плани російських окупантів. Їм для підтримки такого високого темпу наступу потрібен основний ресурс – люди, і ще раз люди. З технікою у них не все так добре, як їм би хотілося. Тому зараз терміни наступу можуть переноситися, міняти напрямок руху. Ми спостерігаємо спроби просуватися в Запорізькій області, пафосний початок атаки в районі Вугледару, яка захлинулась, і зараз противник тупцяє на місці", - розповів він.

На думку Грабського, відчайдушні, але безуспішні спроби окупантів просунутися на різних напрямках, "дають нам можливість припустити, що і заявлений наступ, незважаючи на те, що противник концентрує дуже багато ресурсів, навряд чи принесе їм перемоги оперативного, тим паче стратегічного рівня, на які вони розраховують".

Як пояснив експерт, наступ "мав би сенс, якби противник мав достатньо сил і засобів для атаки на кількох напрямках, а тут дай боже, щоб були здатні завдати удару хоч з одного напрямку".

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що РФ готується до нового наступу на Україну. За його словами, для цього Путін збирає угруповання до 200 тис. військ, яке може кинути у наступ у лютому чи навесні. Під загрозою може опинитись Київ.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу підтвердив підготовку до нових наступальних дій в Україні. Як пояснив Шойгу, саме для цього РФ проводила часткову мобілізацію.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що РФ може організувати наступ на двох напрямках на Донбасі, однак для виконання масштабних завдань окупантам не вистачає озброєння.

Військовий експерт Сергій Грабський прогнозує, що новий ймовірний наступ армії РФ може припасти на 24 лютого.

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