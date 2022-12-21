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Шойгу заговорив про новий наступ на Україну

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Шойгу заговорив про новий наступ на Україну

Фото: Associated Press

Шойгу розкрив плани окупантів.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про ймовірність нового наступу на територію України. Він заявив, що Росія для цього і мобілізувала окупантів. 

Про це він сказав на колегії Міноборони РФ, пишуть російські пропагандисти. 

"Часткова мобілізація проведена для стабілізації обстановки, захисту нових територій та проведення подальших наступальних дій", - заявив міністр окупаційного Міноборони. 

Нагадаємо, російський диктатор Путін проводить 21 грудня розширене засідання колегії Міністерства оборони Росії. Там звітує про результати війни міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Загроза нового наступу на Україну: що відомо 

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що Росія готується до нового наступу на територію України. Він уточнив, що це може статись з будь-якого напрямку, зокрема під загрозою знову може бути Київ.  Залужний переконаний, що росіяни в лютому, в кращому випадку в березні, а в гіршому — наприкінці січня можуть піти у новий наступ. Тому він наголошує на важливості створення резервів.

Зеленський в інтерв'ю французьким ЗМІ заявив, що усвідомлює ймовірність наступу військ Росії 2023 року, оскільки окупанти одержимі помстою.

Олексій Резніков вважає, що Росія може розпочати нову хвилю наступу вже в лютому, використавши для цього 150 тисяч мобілізованих.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3307
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