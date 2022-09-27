Чому не можна готувати продукти в алюмінієвій фользі

Господині, щоб приготувати їжу дуже часто користуються алюмінієвою фольгою, вважається, що їжа, приготована таким чином зберігає свої корисні властивості. Але виявляється, алюмінієва фольга не зовсім корисна і може нашкодити здоров'ю.

Чи небезпечне приготування їжі в алюмінієвій фользі

Фольга є тонким металевим листом зі вмістом алюмінію від 92 до 99%. У документах ВООЗ алюміній віднесено до категорії речовин, які не становлять небезпеки, він не є таким канцерогеном, як, наприклад, ртуть, кадмій та свинець, але здатний накопичуватися в організмі. Суперечки про безпеку алюмінію продовжуються протягом десятиліть, останні дослідження змушують, щонайменше, з обережністю ставитись до використання алюмінієвої фольги для приготування їжі.

Тому, що навіть невелика кількість алюмінію здатні долати гематоенцефалічний бар'єр і накопичуватись у тканинах мозку, кістках та внутрішніх органах, що є причиною розвитку багатьох недуг, у тому числі онкологічних захворювань. Алюміній знаходять у багатьох жінок зі злоякісними пухлинами грудей в лімфатичних вузлах, близьких до грудних залоз. Алюміній негативно впливає на обмін речовин, функціонування нервової системи, на розмноження і зростання клітин. Деякі дослідження пов'язують з ураженнями мозку, характерними для хвороби Альцгеймера, у волоссі хворих на цю хворобу спостерігається підвищений вміст алюмінію.

А що робити з алюмінієвим посудом

Раніше алюмінієвий посуд користувався популярністю, виготовлявся у великих кількостях, оскільки його собівартість у промисловому масштабі була невисока. Після того, як дослідження виявили негативний вплив алюмінію на організм людини, у багатьох країнах світу відмовилися від виробництва такого посуду. Фахівці, які займаються випробуванням та сертифікацією посуд радять його використовувати тільки для кип'ятіння води. В іншому разі за високої температури в алюмінієвому посуді відбувається активна реакція. Частково проблема застосування алюмінієвого посуду вирішується спеціальною обробкою в результаті якої алюміній, контактуючи з їжею, вже не вступає із нею у хімічні реакції. Задля цього наносять спеціальне напилення, що перешкоджає окисленню.

Як зменшити негативний вплив алюмінієвої фольги

Алюмінієва фольга одноразова і на ній не можливо створити інертний шар перед використанням. Їжа, приготовлена ​​у фользі, може містити в 6 разів більше за безпечну щоденну норму споживання алюмінію, встановлену Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Особливо шкодить фольга при її дотику до гарячої їжі. Тому для запікання краще використовувати пергаментний папір, звичайно це не так зручно, як з фольгою, але набагато безпечніше. Якщо ж не можна відмовитися від фольги, краще загорни попередньо продукти в пергамент.

Звести негативний вплив алюмінію на здоров'я можна таким чином:

Не вживати продукції промислового виробництва в алюмінієвій тарі або упаковуванні (напівфабрикати та готову їжу в алюмінієвих контейнерах, молочні та інші продукти в упаковуванні з внутрішнім шаром з алюмінієвої фольги).

Не використовувати алюмінієвий посуд та інше кухонне начиння з алюмінію.

І основне, не готувати у фользі та не використовувати алюмінієву фольгу для зберігання продуктів.

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