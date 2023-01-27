Коли завершиться війна в Україні: експерти про наступ ЗСУ і плани Путіна

2023 рік може стати вирішальним у війні з Росією, Збройні сили України матимуть гарні можливості для наступу.

Експерти оцінюють, чи зможуть ЗСУ 2023 року остаточно звільнити територію країни від окупантів, і називають різні сценарії перемоги над РФ.

ТСН.ua зібрав прогнози і думки аналітиків щодо термінів та сценаріїв закінчення війни, озвучені в ефірі каналу "Freeдом".

Песимістичний сценарій

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк попередив про можливий "песимістичний сценарій", якщо Україна вчасно не отримає належну допомогу Заходу.

"Песимістичний сценарій на нас чекає, якщо ми не отримаємо того обсягу зброї, яка потрібна, якщо економічні санкції не доопрацюють з точки зору можливості отримання тих чи інших додаткових атрибутів для виробництва зброї. Грубо кажучи, ось цих "якщо" дуже багато", - пояснив радник керівника ОПУ.

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За його словами, найпесимістичніший сценарій, від якого відштовхуються партнери України, полягає в тому, що "2023 року можна не звільнити щось із територій, які тимчасово окуповані Росією".

Як наголосив Подоляк, наразі визволення Криму розглядається як "необхідність для правильного фіналу війни".

"І так само ми зараз повертаємося до того, що, звичайно, якщо Україна не отримає належної номенклатури, належного обсягу інструментів для подальшого ведення війни, то, звичайно, війна може затягуватися", - додав він.

Коли Україну можуть зачистити від окупантів

Колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов прогнозує, що до кінця серпня 2023 року Україна вийде на державний кордон зразка 1991 року, а "потім розпочнеться найцікавіше".

"Але очевидно, що найцікавіше розпочнеться вже поза межами нашої держави. Що саме? Не знаю. Зачекаємо на відповідні роз'яснення генерала, керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова", - каже Селезньов.

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За його словами, українська армія має створити "відповідні резерви та ресурси, які дозволять їй ефективно діяти у рамках деокупації нашої країни".

"Для цього нам необхідно на певних ділянках майбутнього контрнаступу забезпечити особовий склад усім необхідним. Бо очевидно, що будь-яка військова операція оперативного тактичного рівня - активні бойові дії протягом двох - максимум чотирьох тижнів", - зазначив експерт.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко бачить передумови для успішного наступу ЗСУ на півдні.

"Я думаю, що у нас дуже добрі шанси звільнити окуповану частину південних областей, просунутися на сході та створити як мінімум умови для заходу до Криму. Як максимум - провести, у тому числі й військову чи військово-дипломатичну та військово-політичну операцію зі звільнення Кримського півострова", - розповів Мусієнко.

За його словами, "шанси на військові перемоги є".

"Але що стосується повної перемоги, яка включала б весь список, весь перелік всього - то це може розтягнутися і надалі. Зокрема, суд у Гаазі, контрибуція можуть затягтися на роки", - зазначив експерт.

Захід втомився від погроз Путіна

Колишній депутат Держдуми РФ, російський опозиціонер Геннадій Гудков прогнозує, що для Кремля війна завершиться "дуже сумно".

"Я думаю, що війна закінчиться 2023 року перемогою України чи, принаймні, буде такий стан до кінця року, коли вже буде зрозуміло. Приблизно, як у грудні 1944 року вже було ясно, що бункеру незабаром прийде "кришка". Там за кілька місяців війни вже почалися сепаратні переговори і багато чого іншого. Я згадую історію останньої страшної Другої світової війни, а Росія не має часу - ні до 2025, ні до 2026 років. Все це завершиться набагато скоріше і для них дуже сумно", - заявив Гудков.

На його думку, єдине завдання, яке ставить перед собою президент РФ Володимир Путін - "залякати світ блефом і спробувати якось розміняти українську територію на можливість зберегти свою владу та свій режим".

"Іншого варіанту він не має. Але світ, я так розумію, на це не піде. Світ теж уже озвірів, теж уже втомився від цього брехуна в бункері, який погрожує всім ядерним апокаліпсисом. Я вважаю, що вся західна коаліція, яка допомагає та підтримає український народ, вирішила руками ЗСУ перемогти Путіна", - заявив ексдепутат Держдуми РФ.

Три етапи перемоги України

Доктор політичних наук Ігор Петренко виділив три етапи перемоги:

"Один із головних етапів перемоги України — це звільнення територій, захоплених після 24 лютого 2022 року. Далі це вихід до міжнародно визнаного кордону 1991 року. Я гадаю, що на цьому ми обмежимося. Виходу на інші території точно не буде. Ми маємо зовсім інший підхід до Російської Федерації. Але третій етап — це перемога України у рамках гарантій безпеки від наших партнерів. Ось тоді настане остаточна перемога України".

Як наголосив Петренко, "для Росії в принципі поразка вже настала".

"Стратегічно вони програли у всьому. Тобто вони втратили всі досягнення, які мали за останні десятиріччя. Припустимо, енергетична залежність Європи від Росії - це була їхня перемога, як і "Північний потік-2", вибудовані глибокі партнерські відносини з Німеччиною, Францією. РФ розглядалася як можливий потенційний союзник чи партнер для Китаю - це була її перемога. Все це вони втратили, тому у стратегічному плані вони вже програли", - пояснив політолог.

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